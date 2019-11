Sport : Volleyballtraining für junge Mädchen

Bitburg Ein neues regelmäßiges Nachwuchstraining für Mädchen zwischen elf und 15 Jahren bietet die Volleyballabteilung des TV Bitburg ab Ende November an. Trainiert wird jeweils donnerstags von 17.45 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums Bitburg in der Denkmalstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das erste Training mit gleichzeitigem Informationstreffen ist am Donnerstag, 21. November.