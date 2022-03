Brauchtum : Die Krippe aus aktuellem Anlass

Jörg Hansen, Krippenbaumeister aus Prüm, mit seinem Motiv zum Krieg in der Ukraine. Jetzt zu sehen im Fenster unserer Lokalredaktion an der Hahnstraße. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Traditionelles Kunsthandwerk, aber neu interpretiert: Der Prümer Krippenbaumeister Jörg Hansen präsentiert jedes Jahr im Advent und der vorösterlichen Zeit seine Arbeiten in den Fenstern unserer Lokalredaktion an der Hahnstraße. Diesmal hat er, aus traurigem Anlass, eine besondere Krippe mitgebracht.

Prüm (fpl) Es ist nicht nur ein schönes und althergebrachtes Brauchtum. Es ist auch eine Tradition, die seit vielen Jahren zwischen der Prümer TV-Redaktion und den Krippenbaumeistern aus der Stadt besteht: Sie stellen ihre Motive immer im Advent und in der Zeit vor und über Ostern in unseren Fenstern in der Hahnstraße aus.