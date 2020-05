Wirtschaft : Handel zwischen Hoffen und Bangen

Bitburg Bitburgs größter Einzelhändler und Gewerbevereinschef, Lars Messerich, spricht sich im TV-Gespräch für weitere Lockerungen und für die Unterstützung der stationären Geschäfte aus.

Bei aller Erleichterung an diesem Morgen, Lars Messerich hat auch eine „wahnsinnig aufreibende Zeit“ hinter, sich wie viele in Zeiten von Corona. Und er weiß, die Krise ist noch nicht vorbei. „Wir hatten zuvor noch investiert und natürlich Ware bestellt, die auch geliefert wurde, und dann kam der Lockdown“, erzählt er im TV-Gespräch. Es folgen Wochen ohne Einnahmen, die Kosten laufen aber weiter.

Zudem hat er mit seinem Modehaus-Team die „Messerich Fashion Bag“ erfunden. Kunden können sich Mode per Fotos und Videos anschauen und per Telefon bestellen, und die „Messerich-Mode-Tasche“ wird ins Haus geliefert. Der Inhaber selbst hat dabei mitunter mit ausgeliefert – in einem Radius von 20 Kilometern. „Das Angebot besteht auch weiterhin“, sagt Messerich. Denn: Manche Kunden sind noch sehr zurückhaltend mit ihrem Besuch in Bitburg. Auch die Luxemburger Kundschaft fehle natürlich. Das Modehaus bietet auch einen Auswahlservice an, dabei kann der Kunde die Ware mitnehmen und zu Hause anprobieren.