Porträt : Ein Musiker und Pressechef

Bitburg TV-Serie „50 Jahre Eifelkreis“: Thomas Konder berichtet über seine Arbeit als Kommunikationschef in der Verwaltung.

Lange einarbeiten konnte er sich nicht. Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. „Die Pandemie nahm gerade voll an Fahrt auf. An meinem ersten Arbeitstag fand ich mich als Mitglied in einem Krisenstab wieder und führte eng an der Seite des Landrats umgehend die Informationsversorgung fort.“ Aber: „Was mir bei meiner neuen Aufgabe zu Gute kommt, ist sicher meine gute Vernetzung in der Region“, sagt der seit zehn Jahren in Nattenheim lebende Ex-Bitburger. „In meiner Agenturtätigkeit, aber auch in den Jahren davor, habe ich den Kontakt zu vielen Mitgestaltern unserer Region gefunden – Unternehmern, Künstlern und Medien beispielsweise.“