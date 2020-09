TV-Serie Glücksorte in der Eifel : Karge und reiche Landschaft in der Ripsdorfer Heide

Blankenheim Heute in der TV-Serie „Glücksorte in der Eifel“: Die Ripsdorfer Heide bei Blankenheim.

Der „Finger Gottes“ heißt im Volksmund die Ruine der Burg Dollendorf, die im Blankenheimer Ortsteil Schloßthal im Wald vor sich hin träumt. Reste des Bergfrieds aus dem 9. Jahrhundert ragen wie ein knorriger Daumen in die Höhe. Kaum ein Tourist verirrt sich hierher. Der fast bis an die Ruine führende Kreuzweg mit Stationen aus rotem Sandstein ermöglicht ungestörte Andacht. Der Wind pfeift über die Höhe, ab und an tuckert irgendwo ein Trecker. Von der barocken Antoniuskapelle aus, die zum Kreuzweg gehört, ahnt man mit Blick über das Lampertstal, wie karg hier das Leben in früheren Jahrhunderten gewesen sein muss.