Typisierungsaktion : „Ich gebe mich noch nicht auf“: Wer kann Jörgs Leben retten?

Mitte der 80er Jahre bewegt das Schicksal des 16-jährigen Stefan Morsch aus Birkenfeld viele Menschen in Deutschland und weltweit. Er ist der erste Europäer, bei dem durch die Übertragung von fremdem Knochenmark die Leukämie geheilt wird. Doch Stefan stirbt nach einem halben Jahr an einer Lungenentzündung. Seine Idee, in Deutschland eine Datenbank für Stammzellspender aufzubauen, um anderen Leukämiepatienten eine Chance auf Heilung zu ermöglichen, wird mit der Gründung der Stefan-MorschStiftung 1986 Realität. Heute sucht und vermittelt die Stiftung Stammzellspender im In- und Ausland und koordiniert die Entnahmen in enger Absprache mit der transplantierenden Klinik. Seit ihrer Gründung hat die Stefan-Morsch-Stiftung weltweit für mehr als 8.000 Patienten (Stand Ende 2021) passende Lebensretter identifiziert.