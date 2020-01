Freizeit : Ü30 Party der Feuerwehr Bitburg bricht mit 1.200 Besuchern alle Rekorde (Fotos)

Bitburg (ang) „Alles läuft darauf hinaus, dass wir heute Abend hier eine sehr große Party erleben werden“, so Stefan Werhan vom Organisationsteam der Ü30 Party der Feuerwehr Stadtmitte in Bitburg. „Wir haben am Freitag bereits 800 Karten im Vorverkauf verkaufen können“, so Werhan weiter.

Und er wird am Ende recht behalten. Mit 1.200 Gästen in der im Laufe des Abends ausverkauften Stadthalle bricht die Ü30 Party in diesem Jahr alle Rekorde. In Zusammenarbeit mit Music by 2XSiV and DJ Music FACTORY und PMS Sound & Light liefern die Veranstalter eine grandiose Party ab. Musik aus den 70er, 80er, 90er und eine hoch professionellen Light- und Lasershow halten die Gäste bei Party-Laune. Auch das Catering in der Stadthalle funktioniert bestens und sorgt für zufriedene Gäste. Und wie in den Vorjahren freuen sich Veranstalter und Besucher über eine sehr gelungene und friedliche Veranstaltung, bei der Spaß und gute Gesellschaft nicht zu kurz kamen. Auch aus Sicht der Sicherheitskräfte gab es bis in die frühe Nacht hinein keine Unstimmigkeiten oder Störungen zu vermelden. Foto: Markus Angel