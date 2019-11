DRK-Benefizgala und Verleihung : Für „Sching Zeijt“ und „Bitburger Klappschmier“

Volkmar Schön (rechts), DRK-Vizepräsident aus Hamburg, überreicht die Henry-Dunant-Plakette an Rainer Hoffmann und Monika Fink. Foto: TV/Markus Angel

Bitburg Über 100 Gäste feiern bei Benefiz-Gala das Jubiläum 150 Jahre Rotes Kreuz im Bitburg-Prümer Land.

(ang) Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „150 Jahre Rotes Kreuz im Bitburg-Prümer Land“ hat der DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm am Freitagabend zahlreiche Gäste zu einer Benefiz-Gala-Veranstaltung ins Hotel-Restaurant Eifelbräu in Bitburg geladen. Rund 110 Gäste folgten der Einladung des Verbandes.

Unter der Schirmherrschaft von Landrat Joachim Streit wohnten zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und öffentlichem Leben der Veranstaltung bei, darunter auch der Staatsminister im Ministerium des Innern und für Sport in Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz.

In ihrer Begrüßungsrede verwies die Präsidentin des DRK im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Monika Fink, auf das Gründungsdatum am 16. März 1869 und damit auf die Wurzeln des „Vaterländischen Frauenvereins Prüm des Roten Kreuzes“ hin. Die Gästeschar konnte an den nach den sieben Grundsätzen des Deutschen Roten Kreuzes (Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität) ausgerichteten Tischen neben einem Vier-Gang-Menue ein sehr kurzweiliges Rahmenprogramm genießen.