Über die Dörfer : Wißmannsdorf

Wißmannsdorf (jun) Aus drei Orten einen machen – diese Aufgabe hat man in Wißmannsdorf. Seit 1979 gehören Hermesdorf und Koosbüsch zu Wißmannsdorf und heißen jetzt Ortsteile.

Rund 820 Einwohnern leben hier. In etlichen Vereinen können sich die Bürger einbringen. Jeder Ortsteil hat seine eigene Feuerwehr, Karneval wird hier groß geschrieben, genauso wie Fußball und Musik. Neben den Vereinen haben die Jugendlichen in Wißmannsdorf und Koosbüsch je einen Jugendraum. Für die Senioren gibt es einmal im Monat einen Treff mit dem Nachbarort Brecht bei Kaffee und Kuchen, Ausflüge sind auch hin und wieder auf dem Programm.

Natürlich wird auch die Tradition hier groß geschrieben. Maibaumstellen und Hüttenbrennen gehören zum jährlichen Pflichtprogramm, zu dem auch Neuzugezogene gerne eingeladen werden. „Das war ein Ergebnis vom Zukunftscheck Dorf, mit dem wir versuchen neue Bürger besser einzubinden“, erzählt Ortsbürgermeister Rudolf Winter. Seit 2004 hat er das Amt inne. Das Neubaugebiet in Wißmannsdorf ist fast vollständig belegt. Das neu erschlossene Gebiet in Koosbüsch zieht wiederum neue Leute an. 75 Plätze hat die Kindertagesstätte im Ort, die alle belegt sind. „Wir hoffen bald auch Kinder unter zwei Jahren betreuen zu dürfen.“