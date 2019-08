Mehr Service, weniger Bürokratie : Neuer Anstoß für eine alte Idee: Das Bürgerbüro für Bitburg

Info

2004 haben die Stadt Bitburg und die damalige Verbandsgemeinde Bitburg-Land eine „Präambel zur interkommunalen Zusammenarbeit“ unterzeichnet, mit der man sich auf intensivere Zusammenarbeit einschwor. Bitburgs damaliger Bürgermeister und heutiger Landrat Joachim Streit war Initiator der Idee eines „gemeinsamen Bürgerbüros im Sinne eines Dienstleistungszentrums“, wie er es formuliert hat. Es wurde diskutiert, nach Räumen Ausschau gehalten – ohne Erfolg. 2011 gab es im Zuge der vom Land angestrebten Kommunalreform etwas Aufwind für die Idee. Eine Pilot-Studie der Universität Trier schlug vor, ein solches Büro in einer der beiden Verwaltungen anzusiedeln, da die Suche nach einem geeigneten Standort bislang erfolglos bliebt. 2014 forderte der neue Bürgermeister der VG Bitburger Land, Josef Junk, dass die Stadt Ernst machen sollte mit dem Bürgerbüro und erhob dies zur Bedingung dafür, dass die VG einer Erweiterung des Gebiets des Zweckverbands Flugplatz um den Bereich der Alten Kaserne zustimmt. Nachdem die Kreisverwaltung Abteilungen in die Alte Kaserne ausgelagert hatte, sollte 2016 Platz in der Kreisverwaltung für ein Bürgerbüro entstehen. Doch der Platz war schnell aufgebraucht – ähnlich wie der in Stadt- und VG-Verwaltung. Ende 2016 sollte das Büro eröffnen. So wurde es 2014 beschlossen. Seither ist es still.