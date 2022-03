Religion : Mariensäule statt Bismarckturm

KYLLBURG Weil die Kyllburger sich Ende des 19. Jahrhunderts weigerten, eine Säule zu Ehren des Reichskanzlers zu errichten, bauten sie einen Turm mit Marienfigur.

Ende des 19. Jahrhunderts wurden nach der Gründung des Deutschen Reiches in vielen Orten und an markanten Punkten sogenannte Bismarcksäulen zu Ehren des Reichskanzlers Otto von Bismarck errichtet. Der Gemeinde Kyllburg wurde damals von der preußischen Verwaltung vorgeschlagen, ein solches Denkmal am Rosenberg zu errichten. Die Kyllburger aber lehnten diesen Vorschlag ab. Stattdessen errichteten die Mitglieder des Kyllburger „Verschönerungsvereins“, dem späteren Eifelverein, einen Turm mit Marienfigur zu Ehren der Muttergottes.

In einer Versammlung des 1875 gegründeten Verschönerungsvereins wurde am 19. November 1885 der entsprechende Beschluss gefasst. Die Witwe Hormann hatte sich bereiterklärt, den Platz, wo die Mariensäule erbaut werden soll, dem Verein zu schenken. Zur Ausführung des Projekts wurde eine Kommission gegründet. Ein Bauplan wurde erstellt und die Aufträge wurden vergeben. Am 1. Mai 1886 erhielt der Bildhauer Peter Quirin den Auftrag für die Bildhauerarbeiten. Die Finanzierung erfolgte durch Spenden und Mitgliedsbeiträge.

„Die Einweihung der Mariensäule fand am 31. Oktober 1886 statt. Das Wetter war prachtvoll und es hatten sich von nah und fern viele Tausende von Menschen eingefunden, um an dem schönen Fest teilzunehmen. Zum Empfang der Fremden, sowie zur Verherrlichung des Festes war Kyllburg mit Fahnen, die Straßen mit Reihen von Bäumen und herrlichen Triumpfbögen festlich geschmückt. Einen überwältigenden Eindruck machte es am Nachmittag, nach der in der Stiftskirche abgehaltenen Andacht, die von der Stiftskirche ausgehende Prozession durch Kyllburg, den Meiselter-Berg hinauf zur Mariensäule ziehen zu sehen, um dem feierlichen Akt der Einweihung mit beizuwohnen. Nachdem an der Spitze die Kinder, die verschiedenen Vereine, Marianische Sodalität, Musik-, Gesang- und Kriegerverein in der schönsten Ordnung vorübergezogen waren, schlossen sich in dichtgedrängter, unabsehbarer Menge die übrigen Fremden und Einwohner, welche trotzdem in Ordnung und betend folgten, an.“