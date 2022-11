Tourismus : Gute Aussicht garantiert: XXL-Bank am Panoramaweg in Schönecken

Gute Aussicht garantiert: XXL-Bank am Panoramaweg in Schönecken

Schönecken (sn) Liliput lässt grüßen: Wer den Panoramaweg Nummer fünf um Schönecken wandert, kann auf einer überdimensionalen Bank Platz nehmen und einen grandiosen Ausblick genießen. Die Idee dazu hatte der Tourismusausschuss des Gemeinderats.

Ortsbürgermeister Johannes Arenth hat die Pläne entworfen, die der Bauhof unter Leitung von Frank Schifferings dann umgesetzt hat. Der Schönecker Eifelverein stiftete 2000 Euro für das Material, verwendet wurde Douglasienholz. Der Weg führt auch vorbei am Wetteldorfer Richtschnitt. Dabei handelt es sich um einen Profilschnitt in das devonische Gestein. Der Richtschnitt wurde vom Senckenberg Institut in Frankfurt angelegt. Der Aufgang zur XXL-Bank ist noch provisorisch. Zukünftig kann man über eine Rampe die Bank erklimmen.