Eifelkreis Bitburg-Prüm : So unterstützen Übergangscoaches Schüler, damit es mit der Ausbildung klappt

Die Zukunft planen: Übergangscoach Andrea Becker (rechts) zeigt Lea und Vanessa im Internet mögliche Ausbildungsberufe. Foto: TV/Stefanie Glandien

Bitburg-Prüm Im Eifelkreis gibt es drei Übergangscoachs, die Schüler im Auftrag des Berufsbildungszentrums Bitburg-Prüm beraten.

Lea (14 Jahre) und Vanessa (15 Jahre) sind sich noch unschlüssig, was sie nach der Schule einmal machen möchten. Beide Mädchen besuchen die neunte Klasse der Realschule plus in Prüm. Jetzt sitzen sie gemeinsam in der Sprechstunde von Andrea Becker, um über ihre berufliche Zukunft zu reden.

Andrea Becker ist eine der drei Übergangscoachs, die im Auftrag des Berufsinformationszentrums (bebiz) Bitburg-Prüm arbeiten. Sie helfen Schülern der Jahrgangsstufen acht und neun im Bildungsgang Berufsreife auf dem Weg ins Berufsleben. Ausgewählt werden die Schüler von den Lehrern und der Leitung der jeweiligen Schule.

Info Übergangscoachs im Eifel- und Vulkaneifelkreis Insgesamt sind im Eifelkreis drei Übergangscoachs an den Realschulen plus in Bitburg, Bleialf, Irrel, Neuerburg und Prüm eingesetzt. Auch im Vulkaneifelkreis gibt es dieses Angebot. Im Schuljahr 2020/21 haben elf Schulen in beiden Landkreisen bei dem Projekt mitgemacht. Insgesamt gab es 130 Teilnehmer in der neunten Klassenstufe, die sich von einem Übergangscoach haben beraten lassen. Etwa 70 davon haben eine Ausbildung begonnen. Zehn Schüler schafften den Übergang in die zehnte Klasse und acht Jugendliche wiederholten die Jahrgangsstufe.

Man habe festgestellt, dass manche Schüler zu lange in der Warteschleife sitzen und dort mehrere Jahre verharren, sagt Andrea Becker. Deswegen sei ein Ziel des Projekts, die Jugendlichen schnell in geeignete Ausbildungsberufe zu vermitteln.

„Diesen jungen Menschen fehlt oft die so wichtige Unterstützung durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, sie sind überfordert mit der Informationsbeschaffung und brauchen eine Vertrauensperson, die auch mal die Kontaktaufnahme zu Ausbildungsbetrieben ermöglicht und den Bewerbungsprozess organisatorisch begleitet“, sagt Beate Wegmann, Leiterin der Stabsstelle Berufliche Orientierung vom Bildungsministerium Rheinland-Pfalz.

„Es zeichnet sich ab, dass in den Schulen mehr Bedarf an Beratung besteht“, sagt Johannes Reuschen, Geschäftsführer des Berufsbildungszentrums (bebiz) Bitburg-Prüm. Nicht jeder Schüler mache sich Gedanken, wo seine Fähigkeiten liegen oder wo er sich ausprobieren möchte und genau da setzen seine Kolleginnen an. Sie machen eine Potential-Analyse, gucken nach Stärken und Schwächen der Jugendlichen und helfen unter anderem bei Bewerbungsschreiben. Auch zu den Ausbildungsbetrieben halten sie Kontakt. „Wir verstehen uns als Dienstleister, der die Schulen in ihrer Arbeit unterstützt, denn die bieten ohnehin schon berufliche Orientierung an“, sagt Reuschen.