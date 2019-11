BITBURG Die Bitburger Kindertagesstätte Liebfrauen ist zu klein und sanierungsbedürftig. Derzeit ist noch nicht entschieden, ob das Gebäude renoviert oder doch lieber durch einen Neubau ersetzt werden soll.

Lohnt es sich, das Gebäude der Kita Liebfrauen komplett zu sanieren und zu erweitern? Oder wäre es vielleicht sinnvoller, stattdessen eine komplett neue Tagesstätte zu bauen? Würde ein Neubau dann an der gleichen Stelle errichtet oder vielleicht doch besser ganz woanders? Und mit welchen Kosten wäre dabei zu rechnen? Antworten darauf soll in den kommenden Wochen eine Machbarkeitsstudie liefern. Liegt diese vor, haben die städtischen Gremien eine Entscheidungsgrundlage, um dann im nächsten Schritt eine Planung zu beauftragen. Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sind dafür jedenfalls schon mal 150♦000 Euro eingeplant.

Sollte die Kita mit ihren derzeit sieben Gruppen und 160 Plätzen in Trägerschaft der Katholischen Kita gGmbH Trier komplett saniert oder aber am gleichen Standort durch einen Neubau ersetzt werden, müssten die Kinder übergangsweise in Containern oder aber einem anderen Gebäude untergebracht werden. Wie Bürgermeister Joachim Kandels kürzlich im Rahmen der gemeinsamen Sitzung von Bau- und Hauptausschuss erklärte, könnte dabei die Übergangs-Kita auf dem Gelände der Alten Kaserne eine Option sein.