Sinnvoll oder Geldverschwendung? Geplanter Ausbau der B 51 zwischen Bitburg und Autobahn polarisiert

Noch im Frühjahr will der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein die Planungen für den Ausbau und die Modernisierung der Bundesstraße 51 bei einem Informationsabend den Bürgern vorstellen. Die Planungen stehen und auch vorbereitende Arbeiten wurden schon umgesetzt. Die Meinungen zum Projekt gehen allerdings auseinander. Im sozialen Netzwerk Facebook wurde diskutiert und polemisiert, doch wo ist was dran und was ist einfach an den Haaren herbeigezogen?