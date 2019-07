Natur : Überraschende Wanderungen

Bitburg (red) Der Eifelverein Bitburg bietet für Mittwoch, 17. Juli, zwei Überraschungswanderungen an. Start ist um 14.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Bedastraße in Bitburg. Tour A ist 5,4 Kilometer lang und wird geführt von Uschi und Mani Gillen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken