Aktion Überraschung für Trucker an Weihnachten

Zum fünften Mal seit der Gründung vor sechs Jahren überraschte die Gruppe "Wir helfen LKW-Fahrern n.e.V. ", die Trucker am ersten Weihnachtstag auf der Raststätte Olsheim. Statt zu Hause mit der Familie zu feiern, machten die gestrandeten Fahrer Pause in der Eifel. Ohne sie wären die Regale am Mittwoch nach den Feiertagen leer, statt mit frischer Ware aufgefüllt zu werden oder den Firmen würde das Material ausgehen. Für ihren aufopferungsvollen Einsatz wurden sie mit Sachspenden regionaler Unternehmen und dem ADAC belohnt. Die Gruppe der Helfer finanziert das leibliche Wohl mit warmen Würstchen, Glühwein, Kaffee und Süßem jedes Jahr aus eigener Tasche und verzichtet selbst auf das Zusammensein im Familienkreis am Feiertag, um den Abend mit ihren Kollegen zu verbringen. Die Organisatoren sind alle selbst Lkw-Fahrer die von ihren Familien bei ihren Aktionen unterstützt werden. Im Bild .2 LKW Fahrer links und 4 von der Organisation rechts

Foto: Hans Kraemer