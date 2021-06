Natur und Freizeit : Wanderer lassen sich am Sonntag überraschen

Wanderer lassen sich am Sonntag überraschen

Waxweiler (red) Der Eifelverein Waxweiler lädt alle Wanderfreunde unter Einhaltung der Corona-Regeln zur Traditionswanderung für Sonntag, 4. Juli, ein. Seit der Gründung des Eifelvereins Waxweiler findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Juli eine Wanderung statt.

In diesem Jahr haben sich die Wanderführer Pia und Ewald Beyer (Telefon 06554/ 1547) eine Überraschung ausgedacht. Die Wanderstrecke beträgt etwa zehn Kilometer. Zum gemütlichen Abschluss treffen sich die Wanderer im Hotel am Schwimmbad in Waxweiler.