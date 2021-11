Brauchtum : Martinsumzüge in der Eifel und Vulkaneifel in der Übersicht

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein In zahlreichen Städten und Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Kreis Vulkaneifel finden in diesem Jahr Martinsumzüge statt. Wo und wann genau, das finden Sie in dieser Übersicht.

Stadt Bitburg:

Bitburg: 10. November, 18.30 Uhr, Schulhof Grundschule Süd

Bitburg-Erdorf: 6. November, 18 Uhr, Bügerhaus

Bitburg-Mötsch: 12. November, 18.30 Uhr, an der Kirche

Bitburg-Masholder: 13. November, 18 Uhr, Einmündung Brückenstraße/Ecke Bachstraße

Bitburg-Stahl: 13. November, 18 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

Bitburg-Matzen: 13. November, 18.45 Uhr, Buswendeplatz am Bour

Verbandsgemeinde Bitburger Land:

Badem: 12. November, 18 Uhr, St. Eligius Kirche

Balesfeld: 13. November, 18 Uhr, Großwies am Wendehammer

Baustert & Dörfergemeinschaft: 12. November, 18.15 Uhr, Kirche

Bettingen: 12. November, 18 Uhr, vor Seniorenheim Haus Prümtal

Biersdorf am See, Wiersdorf, Niederweiler: 10. November, 18 Uhr, Bürgerhaus Biersdorf

Brecht: 13. November, 17.15 Uhr, Kapelle

Burbach-Neustraßburg: 11. November, 18 Uhr, Neustraßburg am Haus Krämer

Dahlem: 12. November, 17.45 Uhr, Bürgerhaus

Dockendorf: 13. November, 18 Uhr, Pfarrkirche

Ehlenz: 13. November, 18 Uhr, Kirche

Eßlingen: 6. November, 17 Uhr, Martinsfeuer

Fließem: 6. November, 18 Uhr, Kirche

Gindorf: 13. November, 18.30 Uhr, Pfarrkirche St. Urban

Gondorf: 13. November, 18 Uhr, Kreuzung Hüttinger Straße 2

Gransdorf: 6. November, 18.30 Uhr, Dorfplatz/Spritzenhaus

Hütterscheid: 13. November, 18 Uhr, Kirche

Idenheim: 11. November, 18.30 Uhr, Dorfplatz

Idesheim: 13. November, 18 Uhr, Ecke Hauptstraße/Hofgartenstraße

Ingendorf: 12. November, 18 Uhr, Kapelle

Kyllburg: 10. November, 17.30 Uhr, Marienstraße bei der Kreissparkasse

Kyllburgweiler: 12. November, 18 Uhr, Haus Junk

Mohrweiler: 12. November, 18.30 Uhr, Spielplatz

Malbergweich: 13. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Meckel: 13. November, 17.30 Uhr, Pfarrkirche

Messerich: kein traditioneller Martinsumzug, Kinder und Familie sollen am Donnerstag, 11. November, zwischen 18 und 19.30 Uhr mit ihren Fackeln zum Gemeindehaus gehen, dort bekommen sie im Außenbereich Brezeln

Metterich: 10. November, 18 Uhr, Kirche

Nattenheim: 12. November, 18 Uhr, Kirche

Neidenbach: 12. November, 18 Uhr, Pfarrkirche St. Peter

Neuheilenbach: 13. November, 17.45 Uhr, Gemeindehaus

Oberkail: 12. November, 18 Uhr, Pfarrkirche

Oberstedem, Niederstedem: 13. November, 18 Uhr, Dorfplatz Oberstedem

Oberweis: 11. November, 18 Uhr, Vorplatz Kirche

Rittersdorf: 5. November, 18 Uhr, Pfarrkirche St. Martin

Röhl: 11. November, 18.30 Uhr, Kirche St. Martin

Sankt Thomas: 13. November, 17 Uhr, Kirche

Scharfbillig: 13. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Schleid: 14. November, 18 Uhr, Sportplatz

Sefferwich: 13. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Seinsfeld: 12. November, 17.30 Uhr, Pfarrkirche

Steinborn: 12. November, 18 Uhr, Spielplatz/Dorfplatz

Usch: 13. November, 18 Uhr, Kirche

Etteldorf/Wilsecker: 12. November, 18 Uhr, Gemeindehaus Wilsecker

Wißmannsdorf: 13. November, 18 Uhr, Bürgerhaus

Hermesdorf: 12. November, 19 Uhr

Koosbüsch: 12. November, 18 Uhr

Wolsfeld: 10. November, 18 Uhr, Europastraße vor dem Schulhof

Zendscheid: 12. November, 17 Uhr

Verbandsgemeinde Arzfeld

Dackscheid: 13. November, 18 Uhr, Kapelle

Daleiden: 6. November, 17 Uhr, Pfarrkirche

Dasburg: 13. November, 19 Uhr, auf dem Gründel am Friedhof

Gilscheid: 14. November, 19 Uhr, Bushaltestelle

Irrhausen: 13. November, 18 Uhr, Dorfplatz

Krautscheid: 5. November, 18 Uhr, Pfarrkirche

Lünebach: 12. November, 18 Uhr, Pfarrkirche

Lützkampen: 13. November, 18 Uhr, Pfarrkirche St. Martin

Plütscheid: 12. November, 18 Uhr, Gasthaus Geimer

Üttfeld: 11. November, 18 Uhr, Binscheid vor der Kirche

Waxweiler: 10. November, 18 Uhr, Kirche

Lambertsberg: 13. November, 18 Uhr, Kirchplatz

Verbandsgemeinde Südeifel

Ammeldingen bei Neuerburg: 12. November, 18.45 Uhr, Dorfgemeindehaus

Bollendorf: 11. November, 18.30, St. Martin reitet durchs Dorf und verteilt Brezeln an die Kinder, die sich am Rand der Strecke an mit Teelichtern markierten Orten aufstellen können

Echternacherbrück: 13. November, 18 Uhr, Wendeplatte an der Achtstraße

Eisenach: 12. November, 18 Uhr, Pfarrkirche St. Martin

Geichlingen: 12. November, 19 Uhr, Dorfgemeindehaus

Gentingen: 12. November, 19 Uhr, Kirche

Hommerdingen: 12. November, 18 Uhr, Friedhof

Lahr, Hüttingen: 12. November, 18 Uhr, Hüttingen Talstraße/Ecke Mühlenweg

Irrel: 10. November, 18 Uhr, Kirchenvorplatz

Karlshausen: 12. November, 18 Uhr, Sportplatz

Körperich: 12. November, 17.30 Uhr, Pfarrkirche

Koxhausen: 6. November, 17.30 Uhr, Kirche

Kruchten: 13. November, 18 Uhr, Kirche

Menningen, Minden: 13. November, 18.30 Uhr, Bushaltestelle Menninger Straße

Mettendorf: 13. November, 17.30 Uhr, Parkplatz vor Kindergarten (Martinsfest, bitte Voranmeldung)

Neuerburg: 5. November, 18 Uhr, Kirche

Niedergeckler: 12. November, 18 Uhr, Kapelle

Niederweis: 11. November, 18 Uhr, Bushaltestelle

Nusbaum: 12. November, 18 Uhr, Pfarrkirche

Rodershausen: 5. November, 18.30 Uhr, Pfarrkirche

Utscheid: 13. November, 18.30 Uhr, Gemeindehaus

Ferschweiler: 13. November, 18 Uhr, vor Hotel Eifeler Hof

Alsdorf: 12. November, 18.15 Uhr, Pfarrkirche

Verbandsgemeinde Prüm

Prüm: 10. November, 18 Uhr, vor der Basilika

Dausfeld: 14. November, 18 Uhr, Ardennenring

Niederprüm: 12. November, 18.30 Uhr, Kirche

Steinmehlen: 13. November, 18.30 Uhr, Feuerwehrhaus

Weinsfeld: 12. November, 19.30 Uhr, Kirche

Auw. 12. November, 18.30 Uhr, Kirche

Bleialf: 11. November, 18 Uhr, Pfarrkirche

Brandscheid: 10. November, 19 Uhr, Gemeindehaus

Buchet: 14. November, 16.45 Uhr, letztes Haus Richtung Weidinger

Büdesheim: 12. November, 17.30 Uhr, Schulhof

Feuerscheid: 13. November, 19 Uhr, Gemeindehaus

Rommersheim: 12. November, 17.45 Uhr, Kirche

Gondenbrett, Niedermehlen, Obermehlen, Wascheid: 11. November, 18 Uhr, Kapelle Wascheid

Olzheim, Neuendorf, Kleinlangenfeld: 8. November, 18 Uhr, St. Brictiuskirche

Niederlauch: 13. November, 19 Uhr, Kirche

Nimshuscheid: 12. November, 19 Uhr, Kreuzung Hauptstraße/Wiesenstraße

Pittenbach: 11. November, 19 Uhr

Pronsfeld: 14. November, 17.30 Uhr, Schulhof Grundschule

Roth: 12. November, 18.30 Uhr, Kirche

Schönecken: 11. November, 18 Uhr, Kirche

Schwirzheim: 13. November, ca. 17.50 Uhr, Kirche

Seiwerath: 12. November, 18.30 Uhr, Gemeindehaus

Sellerich: 13. November, 19 Uhr, Brücke in Hontheim

Wallersheim: 12. November, 18 Uhr, Pfarrkirche Wallersheim

Winterscheid: 12. November, 19 Uhr, Kirche

Winterspelt: 12. November, 18.30 Uhr, Gemeindehaus

Verbandsgemeinde Speicher

Speicher: 12. November, 18 Uhr, Martinsfeuer an der Festwiese

Beilingen: 12. November, 18 Uhr, Kirche

Herforst: 12. November, 18 Uhr, Bushaltestelle St. Eligius-Straße

Hosten: 12. November, 18 Uhr, Brunnen im Ortskern

Orenhofen: 11. November, 18 Uhr, Einmündungsbereich Schönfelder Straße/Auf der Katz

Preist: 11. November, 18.30 Uhr, Schule

Auw an der Kyll: 12. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Spangdahlem: 10. November, 18.30 Uhr, Pfarrkirche

Verbandsgemeinde Daun

Daun: 11. November, 17.30 Uhr, Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße/Rosenbergstraße

Pützborn: 10. November, 18.45 Uhr, Anwesen Strunk Alte Roßgasse

Waldkönigen: 10. November, 18 Uhr, Bürgerhaus

Neunkirchen/Steinborn: 10. November, 18 Uhr, Bürgerhaus Neunkirchen

Rengen: 7. November, 18 Uhr, Bürgersaal

Bleckhausen: 13. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Brockscheid: 14. November, 19 Uhr, Kreuzung Glockenstraße/Am Kirchplatz

Darscheid: 13. November, 18.45 Uhr, Kirche

Deudesfeld: 12. November, 18 Uhr, Bürgerhaus

Dockweiler: 7. November, 18 Uhr, Kindergarten

Ellscheid: 12. November, 18.30 Uhr, Bürgersaal

Gillenfeld: 10. November, 17.30 Uhr, Pfarrkirche St. Andreas

Immerath: 13. November, 18 Uhr, Gemeindesaal

Kirchweiler: 6. November, 18.30 Uhr, Bürgerhaus

Meisburg: 13. November, 18 Uhr, Kirche

Oberstadtfeld: 12. November, 18 Uhr, Kirche

Saxler: 12. November, 18 Uhr, Bürgerhaus

Schalkenmehren: 12. November, 18 Uhr, Alte Schule

Üdersdorf: 10. November, 18 Uhr, Feuerwehrhaus

Udler: 12. November, 19 Uhr, Kirche

Winkel: 13. November, 18.30 Uhr, Bürgerhaus

Dreis-Brück: 5. November, 18 Uhr, Brunnenplatz Brück; 6. November, 18 Uhr, Bushaltestelle Haus Vulkania

Schutz: 13. November, 18 Uhr, Feuerwehrhaus

Utzerath: 12. November, 18.45 Uhr, Gemeindehaus/Feuerwehr

Sarmersbach: 13. November, 18 Uhr, Dorfmittelpunkt Nerdlen

Steiningen: 6. November, 18 Uhr, Kirche

Verbandsgemeinde Gerolstein

Gerolstein: 10. November, 18 Uhr, Grundschule

Bewingen: 12. November, 18 Uhr, Kirche

Büscheich: 12. November, 18.30 Uhr, Dorfplatz

Gees: 14. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Hinterhausen: 10. November, 19 Uhr, Hinterhausener Straße/Abzweigung Wolfskaul

Lissingen: 13. November, 18 Uhr, Kreuzung Obere Straße Abzweig Denkelseifen

Michelbach: 14. November, 18 Uhr

Müllenborn: 13. November, 17.30 Uhr, Schiebel

Oos: 13. November, 19.30 Uhr, Gemeindehaus

Roth: 13. November, 18.30 Uhr, Kirche

Berlingen: 11. November, 18 Uhr, Bushaltestelle

Birgel: 10. November, 17.30 Uhr, Anfang Dorfstraße

Densborn: 12. November, 18 Uhr, Kirche

Dohm-Lammersdorf: 12. November, 19 Uhr, Kapelle Dohm

Duppach: 10. November, 18 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

Esch: 12. November, 18 Uhr, Dorfplatz

Gönnersdorf: 12. November, 18 Uhr, Jugend- und Gemeindehaus

Hillesheim: 10. November, 18 Uhr, Kirche

Niederbettingen: 12. November, 19 Uhr, Ecke Lindenstraße/Hauptstraße

Hohenfels-Essingen: 13. November, 17.30 Uhr, Gemeindehaus

Jünkerath: 11. November, 18 Uhr, Bahnhofstraße Abzweig Wurstbrücke zur Kirche

Kahlenborn-Scheuern: 12. November, 18 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Kahlenborn

Kerpen-Loogh: 13. November, 19 Uhr, Martinsfeuer in Loogh

Mürlenbach: 13. November, 18 Uhr, Kyllwiese

Neroth: 10. November, 18 Uhr

Nohn: 12. November, 18 Uhr, Gemeindehaus/Pfarrkirche

Oberbettingen: 12. November, 18 Uhr, Gemeindehaus (am Samstag werden noch Helfer zum Holzsammeln für das Feuer gesucht, damit der Umzug stattfinden kann)

Oberehe-Stroheich: 12. November, 18.30 Uhr, Gemeindehaus Alte Schule in Stroheich

Pelm: 10. November, 18 Uhr, Dorfplatz

Rockeskyll: 12. November, 17.30 Uhr, Im Überecken 8

Üxheim-Leudersdorf/Flesten/Nollenbach: 6. November, 18 Uhr, Müllesch Eck

Niederehe: 12. November, 17.30 Uhr, Bürgerhaus

Walsdorf: 12. November, 18.30 Uhr, Spielplatz

Zilsdorf: 13. November, 18.30 Uhr, Gemeindehaus

Feusdorf: 10. November, 18 Uhr, Bürgerhaus

Gönnersdorf: 12. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Hallschlag: 6. November, 19.30 Uhr

Salm: 13. November, 18 Uhr, Pfarrkirche

Verbandsgemeinde Kelberg

Kelberg: 13. November, 18 Uhr, Kirchenvorplatz

Köttelbach: 12. November, 18 Uhr, Bushaltestelle

Arbach: 12. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Beinhausen: 12. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Bereborn: 13. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Berenbach: 5. November, 19 Uhr, Classic Gear Garage

Bodenbach: 5. November, 19 Uhr, Bauesch Eck

Bongard: 6. November, 17.30 Uhr, Feuerwehrgerätehaus

Borler: 6. November, 17.30 Uhr, Ortseingang aus Richtung Bodenbach

Boxberg: 12. November, 18.45 Uhr, Bürgerhaus

Drees: 5. November, 18.15 Uhr, Kapelle

Gelenberg: 6. November, Unterdorf

Gunderath: 12. November, 19 Uhr, Kapelle

Höchstberg: 12. November, 18 Uhr, Kirche

Hörschhausen: 6. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Horperath: 14. November, 17 Uhr, Beisammensein im Außenbereich der Grillhütte

Kaperich: 13. November, 18 Uhr, Kapelle

Katzwinkel: 6. November, 18 Uhr, Gemeindehaus in Gefell

Rothenbach/Meisenthal: 6. November, 19 Uhr, Meisenthal Bushaltestelle

Kirsbach: 12. November, 18 Uhr, Kapelle

Kötterichen: 13. November, 18.45 Uhr, Bürgerhaus

Kolverath: 13. November, 18 Uhr, Dorfmitte

Lirstal. 14. November, 18 Uhr, ab Einfahrt Wiesenstraße Unterdorf

Mannebach: 13. November, 17.30 Uhr, Kapelle

Mosbruch: 20. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Neichen: 12. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Oberelz: 13. November, 18 Uhr, Gemeindehaus

Retterath: 12. November, 18 Uhr, Bürgersaal

Sassen: 13. November, 18 Uhr, Geschichtsplatz

Uersfeld: 12. November, 17 Uhr, Lindenstraße/Nostalgikum

Uess: 12. November, 18.30 Uhr, In den Gärten

Welcherath: 5. November, 18.45 Uhr, Kirchenparkplatz