Üdersdorf : Wanderung über den Traumpfad

Üdersdorf (red) Der Eifelverein Üdersdorf macht sich auf den Wander-Traumpfad durch die östliche Eifel. Von der Pfarrkirche in Baar-Wanderath geht es über Wiesen, Feld- und Waldwege. Höhepunkte entlang der Route sind die Heidelandschaft des Achterbachtals, hohe Schieferfelsen, Steinbrüche und der Welschenbach mit Blick auf die Virneburg im Nitzbachtal.

Zudem geht es vorbei an der schwarzen Madonna, dem Judokusbrunnen und der spätgotischen Wallfahrtskapelle St. Jost. Termin ist am Sonntag, 7. Juli. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderkreuz gegenüber der Kirche in Üdersdorf, von wo aus es in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt geht. Die Strecke ist 12,5 Kilometer lang. Die Wanderung dauert etwa vier Stunden. Wanderführerin ist Ute Grönke-Jeuck.