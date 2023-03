Tanztheater Ein getantzter Kampf zwischen Gut und Böse bei „Schwanensee“ in Echternach

Weiße Strumpfhosen, ein Libretto, dessen Handlung bewegt, hinreißende Kostüme, bunte Tutus und beeindruckende Körperbeherrschung: Die Rede ist von klassischem Ballett. Diese Kunstform entwickelte sich im 15. und 16. Jahrhundert an italienischen und französischen Fürstenhöfen und besteht in ihrer Form bis heute. Eines der bekanntesten Ballettstücke ist sicherlich der „Schwanensee“ von Tschaikowski. Uraufgeführt wurde es vor fast 150 Jahren – genauer im Jahr 1877 – am Bolschoi-Theater in Moskau. Es gehörte damals zum Standard­repertoire klassischer Ballett­kompanien.