Engagement : Nachhaltiges Geschenk für die  Heimatstadt

Bitburg Ein Teil der von Ulrike Jauslin-Simon an Bitburg gestifteten Bäume hat auf dem Friedhof Erdorfer Straße einen Platz gefunden. Auch im künftigen Bürgerpark sollen Bäume der Stifterin gepflanzt werden.

(ma) Ein nachhaltiges Geschenk an die alte Heimatstadt: Ulrike Jauslin-Simon, einstige Bitburgerin, will ihrer Heimatstadt bis zum Jahr 2021 achtzig Bäume schenken und somit für mehr Grün im Stadtgebiet sorgen. Die heute in Zürich lebende Tochter aus dem Hause Simon fühlt sich noch immer sehr verbunden mit Bitburg. Bürgermeister Joachim Kandels hatte sich bei ihr für die Baumspende bedankt und eine nachhaltige Verwendung der Spende zugesagt.