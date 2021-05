Stadtentwicklung : Speicherer wünschen mehr Leben am Marktplatz

Info

Die Pandemie setzt den Einzelhandel und die Gastronomie in der Eifel unter Druck. Auch einige Geschäftsaufgaben, ob in Bitburg, Wittlich oder Daun, gehen auf das Konto von des Virus und der Lockdowns. Auch in Speicher haben Läden zugemacht, etwa der russische Discounter in der Nähe des Marktplatzes. Insgesamt, sagt Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg, gebe es in der Innenstadt aber kaum Leerstände. Die Lage erscheine ihm, auch im Vergleich, nicht sehr problematisch. Die Stadt stehe immer wieder im Dialog mit dem Gewerbeverein, der IHK und der Handwerkskammer: „Konkret sind jedoch in letzter Zeit keine betroffenen inhabergeführte Geschäftsleute an uns herangetreten.“