Im Gespräch mit Bürgern in Bitburg und Prüm : Umfrage: So denkt die Eifel über die neuen Corona-Regeln

Bitburg-Prüm Wegen steigender Corona-Infektionen gelten neue Einschränkungen im Eifelkreis. Eine TV-Umfrage zeigt, dass die Bürger zwar genervt sind aber Verständnis zeigen.

Die neuen Regelungen sollen helfen, die seit Tagen massiv steigenden Corona-Infektion im Eifelkreis in den Griff zu bekommen. Doch machen die Bürger das noch einmal mit, zeigen sie Verständnis, oder sind sie zunehmend genervt? Eine nicht-repräsentative TV-Umfrage in Bitburg und Prüm fördert gemischte Gefühle zutage.

Ähnlich sieht es die 25-jährige Lilly Wagner aus Trier, die an diesem Tag ihren Freund in Bitburg besucht: „So langsam hat man natürlich wieder Lust auf Leben.“ Aber das sei eben auch das Gefährliche, dass die Leute nach dem Sommer nicht mehr so viel Angst vor dieser Krankheit hätten. Und daher immer sorgloser würden.

Für sie selbst gelte das nicht, sagt Wagner: „Ich bin niemand, der sich ins Getümmel stürzt. Ich halte immer Abstand und auch sonst die Regeln ein.“ Tatsächlich trägt sie an diesem Tag sogar draußen auf der menschenleeren Straße ihre Maske über dem Gesicht. Denn: „Ein zweiter Lockdown wäre wirklich das schlimmste, was passieren könnte.“ Und, dass es noch soweit kommt, hält die Triererin angesichts der steigenden Infektionen nicht für unwahrscheinlich.

Eine Dame, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, sieht das anders: „Wenn ich 20 wäre, und man hätte mich jetzt so lange praktisch eingesperrt, würde ich auch unruhig werden, und vielleicht unvorsichtig.“ Natürlich seien die Partys ein Risiko für alle, aber menschlich gesehen, könne sie verstehen, was vor allem Jugendliche dazu treibt: „Man hat ihnen ja praktisch die Jugend genommen.“