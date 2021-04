Corona-Pandemie : Umfrage zur Ausgangssperre, die wohl ab Samstag gilt

Bitburg (stra) Die Ausgangssperre ist unter Politikern wie Bürgern umstritten. Im Eifelkreis könnte eine solche Sperre von 22 bis 5 Uhr demnächst gelten. Denn das Ausgangsverbot ist Teil der Bundes-Notbremse.

Wir haben Passanten in der Bitburger Fußgängerzone gefragt, was sie davon halten:

Maik Neuens aus Eschfeld: „Da ich auf dem Land wohne, trifft mich das nicht besonders stark. Um diese Zeit bin ich ohnehin meistens zu Hause. Ich finde auch, in der Situation, in der wir uns befinden, kann und soll man sowieso nicht viel rausgehen, um Freunde zu treffen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es nervig für Menschen sein kann, die spät abends arbeiten und auf ihrem Heimweg die ein oder andere Kontrolle über sich ergehen lassen müssen. Obwohl sie einen triftigen Grund haben, draußen zu sein.“

Marianne Boos aus Bitburg: „Das ist so schwierig zu beurteilen. Ausgangssperre schön und gut, aber nachts ist in der Stadt doch sowieso kaum was los. Beim Einkaufen halte ich die Infektionsgefahr für deutlich größer, vor allem, weil sich da auch nicht jeder an die Abstandsregeln hält. Deshalb denke ich, dass die strengen Regeln von der Regierung vielleicht falsch angesetzt werden.“