UMFRAGE : Die Maske: warm, witzig, lästig, nervig, notwendig

„Ich hab mich da eigentlich dran gewöhnt“, sagt Clara Roters aus Auw bei Prüm. „Ich finde das auch nicht störend. Man muss nur daran denken, lauter zu sprechen.

Und mehr auf Augen und Gesichtsausdrücke achten.“ Das Masken-Tragen habe sogar einen witzigen Zusatzeffekt: „Es gibt oft Verwechslungen“, sagt die 15-Jährige. Dann werde man von Menschen gegrüßt, die man gar nicht kenne. „Aber das ist ja eigentlich nicht schlimm.“

Probleme mit der Maske? Psychisch habe er keine, sagt Herman Iselin aus Prüm. Auch keine Angst. „Aber wenn ich eine Stunde im Kaufhaus bin, dann muss ich schon rausgehen. Es kommt aber auch aufs Klima im Laden an.“ Mit leichteren Masken sei es aber insgesamt problemlos, schwieriger sei es, wenn man eine dickere Stoffmaske trage. Geht er jetzt seltener ins Geschäft? „Nein, aber ich kaufe auch sowieso nicht so viel ein.“

„Ich finde die Maskenpflicht sehr gut und wünsche, dass wir sie erst mal beibehalten“, sagt Rudi Pöppelreiter aus Oberweis, den wir in der Bitburger Innenstadt treffen (Ergänzung der Red.: Das Foto entstand draußen). „Mich stört der Mund-Nasen-Schutz auch nicht beim Shoppen in der Stadt oder im Baumarkt“, ergänzt Pöppelreiter. Er habe sich inzwischen schon an den Mund-Nasen-Schutz gewöhnt.

Brigitte Reifer aus Wiersdorf sagt: „Ich gehe eigentlich gerne shoppen. Aber mit der Maske finde ich es furchtbar und viel zu warm.“ Daher habe sie ihr Einkaufs-Verhalten geändert. Reifer: „Im Moment gehe ich nur einkaufen, wenn es unbedingt sein muss. Ich kann mir nicht vorstellen, Oberteile mit Maske anzuprobieren. Bei Hosen geht es vielleicht. Aber gemütlich shoppen geht so nicht.“

Tineke und Gijs Winter aus Sülm finden: „Mit der Maske ist es ganz schön warm.“ Dennoch gehen sie, wie sie sagen, „trotzdem genauso oft Kleidung einkaufen wie vor Corona. Wenn wir etwas brauchen, ziehen wir zusammen los. Auch das Anprobieren funktioniert gut mit der Maske.“