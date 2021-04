Übergang von der Arbeit zur Erholung ist absehbar : Umgestaltung des Maximiner Wäldchens in Bitburg läuft nach Plan

BITBURG Bis zum Sommer soll die Umgestaltung des Maximiner Wäldchens abgeschlossen sein. Der geplante Kiosk wird aber erst später folgen.

Da das Maximiner Wäldchen im oberen, nordöstlichen Teil an die Heinrichsstraße grenzt und es dort aufgrund des Linksabbiegerverkehrs in die Echternacher Straße regelmäßig zu Verkehrsbehinderungen kommt, gab es Überlegungen, im Zuge der Maßnahme Platz für eine zusätzliche Abbiegespur zu schaffen. Wie Mayeres erklärt, sei das aber laut Landesbetrieb Mobilität aus verkehrstechnischen Gründen nicht möglich, weshalb darauf nun verzichtet werden müsse. Allerdings sei geplant, diesen Knotenpunkt insgesamt übersichtlicher, fahrradfreundlicher und auch barrierefreier zu gestalten.

Nach Spittel, Konrad-Adenauer-Platz, Petersplatz und dem Areal Am Markt ist die Parkanlage Maximiner Wäldchen ein weiterer Ort, an dem durch eine tiefgreifende Umgestaltung die Aufenthaltsqualität verbessert werden soll.

Aus der Luft betrachtet, sieht die Park-Anlage aus wie ein Kuchenstück. Während man bei einem Stück Kuchen jedoch in der Regel an der Spitze anfängt und sich von dort bis zum breiten Rand vorarbeitet, läuft es im Maximiner Wäldchen eher umkehrt: Die Arbeiten im hinteren Bereich und eigentlichen Park sind weitgehend abgeschlossen, was aber noch fehlt, ist der vordere Teil, also der Bereich, der an die Heinrichstraße grenzt. Genau dort konzentrieren sich derzeit die Arbeiten.