Arbeiten sollen im Frühjahr 2020 beginnen : Umleitung für B 410 in Dasburg wird saniert

Foto: TV/Frank Auffenberg

Dasburg Der Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein hat die Arbeiten an des Neuenwegs in Dasburg vergeben. Bekommen hat den Zuschlag die Firma Weiland aus Irrhausen.

Für genau 1.485.585,44 Euro wird das Unternehmen die zukünftige Umleitungsstrecke für die B 410 ab Frühjahr 2020 sanieren.