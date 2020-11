Straßenbau : Ortsdurchfahrt Großlangenfeld gesperrt

Großlangenfeld Wegen Straßenbauarbeiten muss die Kreisstraße 106 in Großlangenfeld ab dem Ortseingang aus Richtung Winterspelt bis zur Einmündung der Landesstraße 1 voraussichtlich ab Montag, 9. November, bis Montag, 23. November für den Verkehr voll gesperrt werden.

Eine Umleitungsstrecke für den Verkehr wird ab der Einmündung zur Landestraße 16 in Winterspelt, zur Landesstraße 1 bis zur Einmündung der Kreisstraße 106 in Großlangenfeld und umgekehrt, ausgeschildert. Der Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein weißt darauf hin, dass Arbeiten nur bei entsprechender Witterung aufgenommen werden können.