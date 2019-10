Verkehr : Umleitung wegen Baustelle bei Vianden

Vianden/NeuscheuErhof (red) Wegen Straßenarbeiten auf dem CR 344 im luxemburgischen Vianden (L) wird der Verkehr nach Vianden-Scheuerhof über den Wirtschaftsweg von Neuscheuerhof umgeleitet. Die Umleitung führt dann über die L 1 und die B 50 nach Vianden.

Die Sperrung des CR 344 in Vianden ist an folgenden Tagen geplant: An diesem Montag und Dienstag, 28. und 29. Oktober, jeweils von 8 bis 17 Uhr, sowie am Mittwoch, 30. Oktober, von 8 bis 20 Uhr.