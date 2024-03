Teil eines bundesweiten Netzwerks Bienenfutter aus dem Automaten: So will eine Umweltgruppe aus der Eifel die Bienen retten

Kurz bevor Bienchen und Blümchen aus dem Winterschlaf erwachen, lohnt sich der Gang zum Bienenfutterautomat der Umweltgruppe „Rittersdorf blüht auf“ bei der Burg in Rittersdorf: Für ein paar Münzen können alle aus den ehemaligen Kaugummiautomaten bienenfreundliche Kapseln mit regionalem Saatgut ziehen. „Dadurch soll die Nahrungsvielfalt für Bienen, Schmetterlinge und Co in unserer intensiv-landwirtschaftlichen Region verbessert werden“, erklären Michael Heinen und Thomas Schrodt, Betreiber des Bienenautomaten in Rittersdorf.