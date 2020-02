Politik : Umweltministerin kommt in die Eifel

Umweltministerin kommt in die Eifel

Prüm/Bitburg (red) Umweltministerin Ulrike Höfken wird am Freitag, 7. Februar, den Eifelkreis Bitburg-Prüm besuchen und sich über Projekte im Bereich Wärme und Energie informieren. Ihre erste Station ist die Kaiser-Lothar-Realschule Prüm, wo sie sich über den Nahwärmeverbund auf Hackschnitzelbasis informiert, bevor sie sich im Kurcenter die Strom- und Wärmeproduktion ansieht.

Außerdem interessiert die Ministerin die Wärmeversorgung der Berufsbildenden Schule Bitburg sowie die Energetische Sanierung der Gebäudehülle der Otto-Hahn-Realschule Bitburg. Treffpunkt an der ehemaligen Wandalbert-Hauptschule in Prüm ist um 10 Uhr. Ab 13.30 Uhr geht es in Bitburg weiter.