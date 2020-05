Blaulicht : Einbruch in Burbacher Fischerhütte

Einbruch in Burbacher Fischerhütte

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zwischen Dienstag und Donnerstag, 28. und 30. April, in die Hütte einbrachen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Burbach Eine Fischerhütte bei Burbach ist vorige Woche aufgebrochen worden.

Unbekannte sind in eine Fischerhütte bei Burbach eingebrochen. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass die Täter sich zwischen Dienstag, 28. April, und Donnerstag, 30. April, Zugang zur Hütte verschafften. Sie steht an einem Weiher in der Verlängerung der Birkenstraße. Die Einbrecher hebelten zwei Türen auf und beschädigten dabei die Zargen.