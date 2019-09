Blaulicht : Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Unbekannte Täter sind am Sonntag, 15. September, in der Straße „Zur Büschkapelle“ in eine Wohnung eingebrochen. Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, sei bei dem Einbruch Schmuck gestohlen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken