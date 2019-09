Blaulicht : Unbekannte brechen in Geschäft in Jünkerath ein

Jünkerath (red) Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zum Freitag in den Edeka-Markt in Jünkerath eingebrochen. Es sei ein dunkel-farbener VW Golf im Tatzusammenhang gesehen worden. Die Einbrecher hätten hauptsächlich Zigaretten gestohlen.

Es sei ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden.