Blaulicht : Unbekannte brechen in Gerolstein Transporter auf

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein-Büscheich Bisher noch unbekannte Täter nutzten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Dunkelheit, um die Hecktür eines in der Büscheicher Straße abgestellten Transporters aufzubrechen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie anschließend verschiedene Elektro-Werkzeuge. nach aktuellem Ermittlungsstand verschaften sich die Täter zwischen 21.30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Morgen des Mittwochs Zugang zu dem Fahrzeug.

