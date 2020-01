Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte dringen in Seinsfeld in Schuppen ein und beschädigen Heupresse

Foto: TV/Klaus Kimmling

(red) Unbekannte haben in einem Geräteschuppen in der Bergstraße in Seinsfeld eine Heupresse beschädigt. Das teilte de Polizei mit. Die Straftat sei in der Zeit zwischen Donnerstag, 2. Januar, und Montag, 6. Januar, begangen worden.

Dabei seien die Kabel einer Kamera durchtrennt worden.