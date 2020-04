Polizei : Unbekannte entsorgen Beton auf einer Wiese

Foto: TV/Klaus Kimmling

Daleiden Beton haben Unbekannte an einem Wirtschaftsweg in Daleiden illegal entsorgt. Der Tatzeitraum ist laut Polizei nicht genau einzugrenzen, jedoch dürfte dieser in jüngster Vergangenheit liegen. Mit einem bisher unbekannten Fahrzeug befuhren die Täter einen Wirtschaftsweg ausgehend von der B 410 zwischen Irrhausen und Daleiden, um auf einer Wiesenfläche Beton auszugießen.



Die betroffene Wiese liegt im Flur „Aufm Laarberg beim Kreuz“.