Blaulicht : Einbrecher hebeln in Bitburg Terrassentür von Wohnhaus auf

Die Polizei bittet um Mithilfe. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bitburg Unbekannte brachen am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Nansenstraße in Bitburg ein. Zwischen 18.30 und 19.45 Uhr haben die Täter am Samstag, 14. Dezember, die Terrassentür aufgehebelt, um anschließend gezielt die Räumlichkeiten nach Beute zu durchsuchen.

