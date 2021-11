Kriminalität : Diebe stehlen Geld und Schmuck aus Wohnhaus

Niederweis (red) Unbekannte sind am Mittwoch, 17. November, zwischen 7.10 und 14.50 Uhr in Niederweis, Wohngebiet „Im Ixenfeld“ in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizei durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt zum Wohnhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben mehreren Schmuckstücken wurde auch Geld gestohlen.