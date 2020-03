Unfallflucht : Unbekannter beschädigt Auto in Wiersdorf stark und fährt weg

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wiersdorf Auf dem Parkplatz an der Staumauer des Stausees Bitburg in Wiersdorf ist am Dienstagabend ein Auto stark beschädigt worden. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Laut Polizei dürfte sich der Vorfall zwischen 18 und 20 Uhr ereignet haben. Die Unfallaufnahme der Polizei Bitburg lässt den Rückschluss zu, dass der Zusammenprall mit dem beschädigten Wagen durch ein „driftendes“ Fahrzeug erfolgt sein dürfte.

Der flüchtige Unfallverursacher habe offensichtlich versucht, Unfallspuren zu beseitigen. Dennoch konnten die Beamten an der Unfallstelle beweisrelevante Spuren des geflüchteten Fahrzeugs sichern.