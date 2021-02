Polizei : Unbekannter beschädigt Laterne

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, in der Nähe des Stausees in Gerolstein eine Straßenlaterne erheblich beshädigt. Er warf mit einem Stein die Lampe kaputt. Hinweise erbitten die Polizei in Gerolstein (Telefon 06591/95260) oder die Polizei in Daun (Telefon 06592/96260).