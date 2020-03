Diebstahl im Aldi-Markt : Unbekannter stiehlt Geldbörse in Prüm

Foto: dpa/Carsten Rehder

Prüm Zu einem Diebstahl ist es am Samstag offenbar in der Aldi-Filiale in Prüm gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, kam einer Frau dort nämlich ihre Geldbörse abhanden.

Gegen 16 Uhr soll die Dame das auffällige rote Stück mit der Markenaufschrift „Mango“ am Ausgang des Marktes liegengelassen haben. Sie legte die rechteckige Börse wohl auf einem Tresen gegenüber der Werbeblätter ab. Und vergaß sie dann mitzunehmen.