Kostenpflichtiger Inhalt: Vorfälle in Bitburg : Fahndung nach Kanaldeckelwerfer: Polizei schätzt Schaden auf 5000 Euro

Die Scherben bringen heute kein Glück: Der Besitzer schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Foto: Christian Altmayer. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Die Polizei beschäftigt derzeit eine Serie von Sachbeschädigungen in der Bitburger Innenstadt. Ein Unbekannter hebelt Gullydeckel aus und wirft sie auf Gebäude und Autos. Die Ermittler schließen Zusammenhänge zu Taten aus dem Jahr 2018 nicht aus.

Der Täter schlägt im Dunkeln zu. Immer an den Wochenenden, immer in der Innenstadt. Seine Vorgehensweise: Er hebelt ein etwa 25 Kilogramm schweres Ablaufgitter aus der Straße und wirft es auf Autos und gegen Gebäude. Dreimal hat er in den vergangenen 14 Tagen in Bitburg sein Unwesen getrieben. Und dabei laut Polizeiangaben rund 5000 Euro Schaden hinterlassen.

„Dass Jugendliche solche Gitter aushebeln – damit haben wir immer wieder zu tun“, sagt der stellvertretende Bitburger Polizeichef Hans-Jürgen Riemann: „Doch, dass jemand die Schachtdeckel dann zur Sachbeschädigung nutzt. Das ist ein ganz spezielles Muster.“

Zuletzt am Sonntag, 24. November, hinterließ der Unbekannte mit einem Schachtdeckel ein „tennisballgroßes Loch“ im Schaufenster eines Hörgeräteladens im Karenweg (der TV berichtete). Die Glasfront ist nach wie vor mit Pappe asugekleidet.

Eine Woche zuvor wurden in der Heinrichstraße und auf dem Bedaplatz geparkte Wagen beschädigt.

Doch dass dies die ersten Taten des Kanaldeckelwerfers waren, glaubt Riemann nicht. Denn im vergangenen Jahr hatten es die Ermittler mit ähnlichen Vorfällen zu tun.

Im März 2018 will eine Zeugin an einem späten Abend beobachtet haben, wie ein Mann einen Gullydeckel gegen das Schaufenster des Fotostudios Nieder schmetterte. Danach flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Der Schaden für das gesplitterte Panzerglas belief sich auf etwa 3000 Euro. Ein Loch entstand in der Scheibe allerdings nicht.Die Ermittler gingen damals von einem missglückten Einbruchsversuch aus. Doch das war noch bevor es zu weiteren Zwischenfällen kam.

So machte eine Frau in einer Nacht im Juni 2018 eine weitere bemerkenswerte Entdeckung. Wie sie der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie in der Trierer Straße einen Mann gesehen, der sich an einem Kanaldeckel zu schaffen machte. Als er die Passantin bemerkte, sei er davongelaufen. Die Dame beschrieb den Unbekannten als etwa 30 Jahre alten Mann kräftiger Statur mit dunklen Haaren.

Doch beim Eintreffen der Polizei war der Mann schon weg. Die weitere Fahndung nach ihm blieb erfolglos. „Wir haben ihn damals leider nicht gekriegt“, sagt Riemann.

Was umso bedauerlicher ist, weil der stellvertretende Polizeichef einen Zusammenhang zwischen den Taten aus dem Jahr 2018 und den neuerlichen Sachbeschädigungen nicht ausschließt. „Es könnte sich um dieselbe Person handeln“, sagt Riemann.

Um den Fall abschließen zu können, hoffen die Ermittler auf Mithilfe der Bürger.

Scheibe Schaufenster Bitburg Kanaldeckel Gullydeckelwerfer Werfer Vandalismus. Foto: TV/Christian Altmayer

