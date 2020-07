PI-Leiter Hamm: „Nicht hinnehmbar“ : Unbeteiligte greifen Polizisten in Bitburg an

Foto: dpa/Silas Stein

Bitburg Was wie ein „normaler“ Einsatz am Freitagnachmittag beginnt, wird für Beamte der Bitburger Polizei schnell mehr: Bei einer Festnahme greifen Unbeteiligte ein und greifen die Polizisten an. Der Leiter der Polizeiinspektion zeigt sich entsetzt.

Es sind Szenen, die man sonst oft nur aus dem Fernsehen kennt: In Bitburg sind am Samstagnachmittag Polizeibeamte körperlich angegriffen worden. Das teilt die Polizei mit. Volksfreund.de erklärt die Situation.

Was ist passiert? Die Polizeiinspektion Bitburg schildern den Vorfall folgendermaßen: Am späten Nachmittag des Freitag, 3. Juli, geht bei der Polizeiinspektion Bitburg ein Notruf ein. Zeugen melden, dass ein Mann in der Straße Südring, bei einem dortigen Einkaufsmarkt, Bierdosen auf Fahrzeuge werfe. Sofort entsendet die Polizei eine Streife und findet den 67-Jährigen gegen 18:15 Uhr am Kreisverkehr Mötscher Straße/Saarstraße an. Dann wird es hektisch.

Als die Beamten ihn kontrollieren wollen, beleidigt der augenscheinlich alkoholisierte Mann die eingesetzten Beamten aufs Übelste und erhebt eine Weinflasche. Er droht den Polizisten, sagt, dass er die „Flasche auf dem Kopf der Beamten zerschlagen“ werde. Um einen Angriff zu verhindern, fixieren die Beamten den Verdächtigen am Boden, dieser leistet dabei erheblichen Widerstand.

Mehrere, nach Angaben der Polizei wohl unbeteiligte Personen, kommen zum Einsatzort. Sie fordern lautstark, dass die Beamten den Mann loslassen sollen, machen Fotos und Videos vom Geschehen. Ein ebenfalls offensichtlich unbeteiligter 35-jähriger Verkehrsteilnehmer stoppt außerdem sein Fahrzeug in Höhe der Einsatzstelle, drängt sich aktiv zwischen die eingesetzten Polizeibeamten und versucht, den Mann zu befreien. Die Beamten belehren ihn, dass der 67-Jährige festgenommen sei. Ohne Erfolg, denn der 35-Jährige lässt nicht von seinem Vorhaben ab. Daraufhin wird auch der Unterstützer „unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt“ von den Einsatzkräften fixiert. Auch er leistet Widerstand.

#Bitburg: Flaschenwürfe auf vorbeifahrende Fahrzeuge.



✅#Fahndung

✅#Festnahme

❌Tatverdächtiger leistet Widerstand

❌Unbeteiligte mischen sich ein

❌Versuchte Gefangenenbefreiung



Mehr dazu in unserer PM: https://t.co/DFPYeGaUjM#BitBürgerPolizei #WirsindEurePolizei #immerda pic.twitter.com/ZoV4hr0miy — Polizei Trier (@PolizeiTrier) July 3, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wie geht es jetzt weiter? Der Tatverdächtige des Ursprungssachverhalts wurde in Gewahrsam genommen. Nach richterlicher Anhörung bei der Polizeiinspektion Bitburg wurde er auf richterliche Anordnung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der zwischenzeitliche Unterstützer des Tatverdächtigen wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Gegen ihn werden Ermittlungsverfahren wegen versuchter Gefangenenbefreiung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Zeugen der geschilderten Vorgänge, sowohl der Dosenwürfe auf die Fahrzeuge in der Straße Südring als auch der polizeilichen Maßnahmen am Festnahmeort Kreisel Mötscher Straße/Saarstraße werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561-9685-0 zu melden. Der Appell richtet sich besonders an die Zeugen, die Videoaufzeichnungen des Tatgeschehens gefertigt haben.