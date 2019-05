ALSDORF : Und runter von der Trasse

ALSDORF Ab Donnerstag wird der Verkehr zwischen Niederweis und Alsdorf umgeleitet.

Es geht in großen Stücken voran: Seit vergangenem Herbst laufen die Arbeiten am kreuzungsfreien B257-Anschluss zwischen Alsdorf und Niederweis. Vor einigen Tagen nun wurde mit dem Aufbringen der Asphaltdecke der neuen Bundesstraßenauffahrt in Richtung Bitburg begonnen.