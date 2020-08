Film und Fernsehen : Die Eifel ist ein beliebter Drehort – auch für Netflix

Stadtkyll Dieser Tage spekulierte der TV in einem Bericht über die wahren Schauplätze erfolgreicher Netflix-Serien. Einen zumindest können wir enthüllen – er liegt in Stadtkyll. Und wir blicken zurück auf allerhand Filme und Serien aus den vergangenen Jahrzehnten, in denen die Eifel sich selbst und andere Regionen darstellte.

Die Produktion ist so unauffällig, dass man sie nun wirklich auf gar keinen Fall übersehen kann: Direkt an der Zentrale des Landal Green Parks in Stadtkyll sind die Wagen für Kostüm, Maske und Verpflegung, pardon, Catering aufgebaut und stellen den kompletten Parkplatz zu. Drumherum: Feriengäste, spielende Kinder, Dutzende stutzende Passanten.

Wer dreht hier was? Verantwortlich als Produktionsfirma ist die Köln-Ehrenfelder „Bildundtonfabrik“. Regie führt Arne Feldhusen, der dem deutschen Fernsehen unter anderem den „Tatortreiniger“ mit einem immer wieder hinreißenden Bjarne Mädel bescherte. Auftraggeber ist der Streaming-Anbieter Netflix. Und gedreht werden Szenen für die 2019 gestartete, hochgelobte und international sehr erfolgreiche Serie „How to sell drugs online (fast)“, zu Deutsch: „Wie man im Netz (schnell) Drogen verkauft“. Staffel zwei ist derzeit schon anzuschauen, die dritte dann im kommenden Jahr.

Die Serie spielt im fiktiven Städtchen Rinseln, irgendwo in Nordrhein-Westfalen zu verorten. In Stadtkyll dreht man seit voriger Woche Szenen, die in einem Landschulheim spielen – gedoubelt vom Stadtkyller Waldjugendcamp, in direkter Nachbarschaft des Ferienparks. Und auch am Nohner Wasserfall waren sie bereits.

Und das ist auch schon alles, was zu erfahren ist, und auch das nur inoffiziell. Die Produktionsleiterin darf nichts sagen und gibt lediglich zwei E-Mail-Adressen durch, bei Netflix und einer betreuenden Agentur in Berlin. Aber auch von dort kommt ziemlich genau: nichts.

Immerhin: Ortsbürgermeister Harald Schmitz („Ich darf nix sagen!“) freut sich über 50 gebuchte Zimmer im Hotel am Park und die Miete fürs gemeindeeigene Jugendcamp, nach all den Corona-Absagen der Saison.

Scheren wir uns nicht drum. Sind ja nicht die ersten Kino- und Fernsehmenschen in der Eifel. Ende der 60er Jahre tummelten sich im Oberen Kylltal unter anderem die Schauspieler Günther Ungeheuer und, mit dem rasantesten Namen aller Zeiten, Violetta Ferrari, für die Serie „Der schwarze Graf“. In den späten 70ern verfilmte Eberhard Fechner im Grenzgebiet „Winterspelt“, den Roman von Alfred Andersch. In dem Rommersheim übrigens Winterspelt doubelt.

Vor 16 Jahren drehte die Kölner Typhoon AG in Dreiborn, bei Steffeln, Kleinlangenfeld und an den Maaren ihre Großproduktion „Die Bluthochzeit“ mit Armin Rohde und Uwe Ochsenknecht in den Hauptrollen. Da durfte die Eifel auch die Eifel sein (Offenlegung: der Verfasser machte damals die Produktionspresse für den Film – siehe Eifelkolumne heute). Wie auch später in Andreas Kleinerts Kinofilm „Freischwimmer“ mit Frederic Lau und August Diehl, der 2007 in Monschau und Umgebung entstand. 2009 folgte, unter anderem gedreht in Bad Münstereifel, am Dahlemer Flugplatz Binz und in Monreal, der RTL-Zweiteiler „Vulkan“ mit Matthias Koeberlin, Katharina Wackernagel, Heiner Lauterbach und ebenfalls Armin Rohde. Uwe Ochsenknecht wiederum stand bis 2016 sechs Mal mit Diana Amft in der Reihe „Der Bulle und das Landei“ vor der Kamera – wieder in und um Monreal.

Und so ging es weiter: 2009 drehte die Schweizer Regisseurin Bettina Oberli auf der Schneifel rund um Winterscheid „Tannöd“ nach dem Roman von Andrea Maria Schenkel über einen Mordfall aus den 20er Jahren in Bayern. Hier war die Eifel sozusagen das Stunt-Double für die Oberpfalz.

Seit Juli entstehen in der Nordeifel neue Folgen für „Die Eifelpraxis“, bisher mit Rebecca Immanuel, neu dabei: Jessica Ginkel. Drehorte: unter anderem Monschau und Simmerath.

Dann, 2015, die Serie, die weltweit ein Erfolg war, nur nicht im Land ihrer Entstehung: „Deutschland 83“. Produzent: Jörg Winger. Autorin ist seine Frau Anna, beide hatten auch die Idee für die Serie. Winger ist in Daun aufgewachsen. Gedreht wurde vorrangig in Berlin und Potsdam – aber eben auch in der Vulkaneifel. Eine Einstellung, erzählte uns Jörg Winger vor fünf Jahren, „ist sogar vom Balkon meiner Eltern in Daun gemacht worden, in der Rosenbergstraße“.

Vergessen wir nicht die 18 Dokumentarfilme, die Autor und Regisseur Dietrich Schubert in der Eifel machte – diese Woche feierte der Grimme-Preisträger seinen 80. Geburtstag (TV von Mittwoch).

Und dann war ja da noch das – für viele – Beste, was überhaupt bisher an fiktionaler Filmerei hier entstand – in drei Staffeln und einem finalen Langfilm: „Mord mit Aussicht“ mit Caroline Peters, Bjarne Mädel, Meike Droste und der, obwohl sie alle grandios spielen, sensationellen Petra Kleinert als Heike, pardon, Muschi, Ehefrau von Bjarne Mädels Kommissar Dietmar Schäffer.

Alle waren großartig. Aber Petra Kleinert müsste man in der Eifel ein Denkmal aufstellen, und zwar in Hengasch – wo immer es auch liegen möge.