Blaulicht : Auf verschneiter Straße: Autofahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt

Ormont/Brandscheid Zwischen Ormont und Brandscheid bei Prüm kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer geriet ins Schleudern und knallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich schwer. Wie es dazu kommen konnte.

Gegen 13.30 Uhr war der Fahrer auf der L20 zwischen den Ortslagen Ormont und Brandscheid in der Nähe von Prüm unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei geriet er bei winterlichen Bedingungen in einer Linkskurve zunächst ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte in den Straßengraben, überschlug sich und prallte anschließend gegen einen Baum.