Unfall bei Sinspelt : Auto kommt von Straße ab: Zwei Menschen verletzt

Neuerburg/Sinspelt Zwei Menschen sind am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der L 4 zwischen Neuerburg und Sinspelt verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der 18-jährige Fahrer gegen 7.30 Uhr auf regennasser Fahrbahn in einer scharfen Kurve ins Schleudern, so dass der Wagen von der Straße abkam und sich überschlug. Er und sein Beifahrer wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die L 4 war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt.