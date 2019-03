später lesen Unfall Unfall: Gelbes Auto wird gesucht Teilen

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 7.15 und 19 Uhr in Prüm. An der Einmündung der Langemarckstraße in die Straße Am Johannisborn wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter silberner VW Golf – wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug – beschädigt.